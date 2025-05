Rai Libri, al Salone di Torino "The Presidents" di Monica Maggioni

Torino, 19 mag. (askanews) – “Un titolo al plurale perché siamo abituati a guardare Donald Trump e pensare che è un uomo solo, con le sue bizzarrie, che di volta in volta decide che cosa fare. Non è così, intorno a lui c’è un gruppo di potere, di persone molto potenti per denaro, capacità tecnologiche e capacità di gestione delle opinioni pubbliche, che ha un’ideologia precisa e un progetto preciso per il Pianeta, che non è detto che è quello che interessa a noi.

Dobbiamo aspettarci un mondo che si complica sempre di più, e quindi la nostra opportunità è quella di cercare di capire, interpretare e sapere come difenderci rispetto ai disegni che altri stanno facendo per noi”. Lo ha detto Monica Maggioni, Direttrice Editoriale per l’Offerta Informativa Rai, a margine della presentazione della sua ultima opera, “The Presidents” (edito da Rai Libri), tenutasi al Salone del libro di Torino.