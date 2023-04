Rai: M5s, 'Floridia presidente garanzia di spessore e imparzialità'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “L’elezione della senatrice Barbara Floridia a presidente della commissione di Vigilanza Rai è garanzia di spessore e imparzialità. L’impegno e la passione con cui ha ricoperto tanto il ruolo di sottosegretario alla Pubblica Istruzione quanto quello di presidente del gruppo dei senatori M5s parlano per lei. A lei va il nostro più caloroso in bocca al lupo, convinti che saprà affrontare al meglio anche questa delicata e importante sfida”. Così in una nota i parlamentari M5s in commissione di Vigilanza Rai Dolores Bevilacqua, Riccardo Ricciardi, Anna Laura Orrico e Dario Carotenuto.