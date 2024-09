Rai: M5s, 'Stati generali occasione per riforma da attuare il prima possibile'

Roma, 25 set (Adnkronos) – "Ieri, nel corso dell’Assemblea congiunta dei parlamentari del M5S, alla presenza del Presidente Conte, si è discussa la situazione della Rai e dell'imminente rinnovo del suo CDA". E' quanto si legge in una nota del M5s.

"Il M5S ribadisce l’impegno a sostenere gli Stati generali del Servizio Pubblico, promossi e organizzati dalla Presidente della Commissione di Vigilanza Rai Barbara Floridia, congiuntamente con la commissione stessa. Sarà quella l'occasione per dibattere pubblicamente – alla presenza di esperti, della società civile e di rappresentanti delle varie forze politiche – le prospettive di riforma della Rai, con la finalità di aprire un dibattito pubblico e individuare punti comuni di una prospettiva di riforma da attuare il prima possibile nelle sedi competenti per rivedere la sua governance sottraendola all’influenza governativa e politica e garantire la sostenibilità finanziaria e la competitività con le correnti piattaforme di informazione e di intrattenimento", prosegue il Movimento.

"Il M5S ha peraltro già depositato in Parlamento una proposta di legge che rivede integralmente la governance della Rai, tanto più necessaria in vista dell’entrata in vigore dell’European Media Freedom Act, prevista per l’agosto 2025, che introduce criteri innovativi di nomina dei vertici e di garanzia di risorse stabili", dice ancora il M5s.