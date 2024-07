Rai: Meloni, 'laica su riforma governance, possiamo parlarne...'

Pechino, 30 lug. (Adnkronos) - "Sulle nomine" Rai "bisognerà procedere, anche perché si è dimessa anche la presidente" Marinella Soldi "quindi è sicuramente una cosa da quale dobbiamo occuparci nelle prossime settimane. Sulla governance io sono as...

Pechino, 30 lug. (Adnkronos) – "Sulle nomine" Rai "bisognerà procedere, anche perché si è dimessa anche la presidente" Marinella Soldi "quindi è sicuramente una cosa da quale dobbiamo occuparci nelle prossime settimane. Sulla governance io sono assolutamente laica. La governance, ripeto, non è una riforma che ho fatto io, non l'ho neanche particolarmente difesa, quindi se quelli che l'hanno scritta oggi dicono che è pessima, possiamo parlarne…". Così la premier Giorgia Meloni in un punto stampa a Pechino.