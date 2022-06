Rai, Milano: con Kids aumenta offerta e impegno per ragazzi

Pescara, 4 giu. (askanews) – “Con la nuova direzione Rai Kids l’impegno della Rai nei confronti dei bambini e dei ragazzi aumenta. Rimangono i canali specializzati e c’è un’attenzione maggiore un po’ su tutta la programmazione con programmi dedicati, rivolti ai più piccoli, ai ragazzi e alle loro famiglie. In questo, l’animazione italiana gioca un ruolo particolare, essenziale, e a Cartoons on the Bay presentiamo i nuovi titoli della prossima stagione, che saranno molti, dai più piccoli ai più grandi, con un’attenzione speciale ai valori dello sport, all’educazione alimentare, alla coesione sociale, al rifiuto del bullismo, alla parità tra ragazzi e ragazze nelle scuole”.

È quanto afferma ad askanews il direttore di Rai Kids, Luca Milano, a margine della ventiseiesima edizione di Cartoons on the Bay, Festival organizzato da Rai Com dedicato all’animazione cinematografica, televisiva e cross-mediale, in corso di svolgimento all’Aurum di Pescara.

“Sono tutti temi che vengono, non solo dall’acquisto dei migliori prodotti internazionali, ma soprattutto dalla produzione in Italia di serie e anche di speciali, come quello che è dedicato al libro ‘Nel mare ci sono i coccodrilli’, sul tema dell’inclusione, che è una novità, di cui abbiamo mostrato le prime immagini”, conclude Milano.