Rai: Montaruli (Fdi), 'opposizione in confusione, bene vertici servizio pubblico'

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – "Un Pd che solleva la questione Saviano in Antimafia anziché in commissione Vigilanza Rai è evidentemente in confusione cronica. Al di là del comportamento sconclusionato dell’opposizione, rimane una scelta legittima della dirigenza Rai che condividiamo nell’ottica dell’applicazione in maniera uniforme di regole e principi a cui Saviano non può essere sottratto. Peraltro gli interventi di Saviano, che lo rendono incompatibile con il servizio pubblico avvenuti in maniera reiterata, nulla c’entrano con uno pseudo impegno contro la criminalità organizzata. Voler arrivare ad applicare in Rai due pesi per due misure è l’ultimo tentativo di una sinistra spiazzata dal pluralismo e dalla riorganizzazione dell’azienda che per questo ha il nostro plauso". Così Augusta Montaruli, vicepresidente di Fratelli d'Italia in Vigilanza Rai.