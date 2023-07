Rai: Nastri (Fdi), 'sinistra trasforma vigilanza in tribunale inquisizione'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - “Ieri sera i componenti della sinistra in Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai hanno trasformato l’organo di vigilanza in un Tribunale d'inquisizione nei confronti del direttore di Rainews 24 Paolo Petrecca. Motivazioni pretestuose e ideologich...

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Ieri sera i componenti della sinistra in Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai hanno trasformato l’organo di vigilanza in un Tribunale d'inquisizione nei confronti del direttore di Rainews 24 Paolo Petrecca. Motivazioni pretestuose e ideologiche sono alla base degli attacchi strumentali dell’opposizione che, non avendo più argomenti, grida allo scandalo senza curarsi del passato quando con arroganza usava il servizio pubblico come strumento di propaganda politica ed elettorale. La sinistra se ne faccia una ragione: oggi, come non mai, la Rai garantisce ai cittadini pluralismo e qualità dell’informazione". Lo dichiara Gaetano Nastri, senatore di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Vigilanza Rai.