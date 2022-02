Rai: Nobili (Iv), 'solidarietà a Ruggeri, emerge indegno metodo Ranucci'

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – "Grazie al coraggio del collega Andrea Ruggeri, al quale va tutta la mia solidarietà emerge con chiarezza l’indegno metodo #Ranucci, che ho anche io denunciato in passato". Così Luciano Nobili di Iv.

"Una trasmissione televisiva usata come clava contro la vittima designata di turno, insulti, minacce – persino ai familiari come ha riportato Ruggieri – e 'dossier su tutti i politici, ne ho 78mila'.

Cioè, lo stesso Ranucci che tentando di intimidirci mediaticamente sosteneva, mentendo, che la mia interrogazione parlamentare fosse un “dossier contro di lui” in realtà ha archiviato, per sua stessa ammissione, 78000 dossier contro politici, magari in una redazione Rai".

"Un metodo vergognoso e intimidatorio incompatibile col servizio pubblico, una macchina del fango a spese dei cittadini: la Rai non può tacere e deve assumere provvedimenti".