Rai: oltre 400 emendamenti al Contratto di servizio in Vigilanza

Roma, 21 set (Adnkronos) – Sono oltre 400 gli emendamenti che sono stati depositati in commissione di Vigilanza Rai allo schema del nuovo Contratto di servizio Rai. La bicamerale dovrà trasmettere il previsto parere al ministero entro la fine del mese. I relatori di maggioranza e minoranza sono, rispettivamente, Maurizio Lupi (Nm) e Antonio Nicita (Pd). A loro il compito di provare a realizzare una sintesi per una proposta unitaria da votare all’unanimità in Vigilanza.

Illustrando gli emendamenti, come apprende l'Adnkronos, la minoranza ha molto insistito sul punto di rafforzare il contrasto alla disinformazione. Molti interventi, Stefano Graziano (Pd), Maria Stella Gelmini (Azione) e Maria Elena Boschi (Iv) tra gli altri, hanno citato il caso dell’intervista dell'ex presidente Rai Marcello Foa su RadioUno ad un medico negazionista sul Covid come esempio di ciò che il servizio pubblico non deve fare ma anche, ove accada, sanzionare con fermezza. Altri emendamenti enfatizzano la necessità di migliorare il monitoraggio della qualità e i controlli.