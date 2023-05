Rai: Orlando, 'serve riforma governance con modello fondazione'

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Ho presentato la scorsa legislatura una proposta di legge di riforma della governance della Rai che prevedeva, anzi che prevede perché l'ho ripresentata in questa legislatura, una Fondazione che in qualche modo impermeabilizzi la Rai dalle decisioni dell...

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – "Ho presentato la scorsa legislatura una proposta di legge di riforma della governance della Rai che prevedeva, anzi che prevede perché l'ho ripresentata in questa legislatura, una Fondazione che in qualche modo impermeabilizzi la Rai dalle decisioni della politica". Così il deputato del Pd ed ex Ministro del Lavoro Andrea Orlando a Radio Immagina, la web radio del Pd.

"Io penso che sarebbe utile mutuare anche i modelli di altri Paesi, se c'è un modello che ha funzionato è quello inglese. Dovremmo cioè lavorare su una struttura che abbia una sua forte autonomia, che sia in grado di resistere alle pressioni e che duri un tempo tale da evitare di essere soggetta alla politica, pur garantendo il pluralismo. Che sia in grado di resistere alle mutevoli situazioni di carattere politico pur tenendo conto anche del pluralismo e dell'insieme delle posizioni. E' lo schema sul quale abbiamo provato a lavorare, anche individuando personalità che siano in grado di svolgere questo ruolo".