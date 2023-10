Rai: Orsini, 'Report intollerabile macchina del fango'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Purtroppo non è la prima volta che trasmissioni come Report si traducono in vere e proprie macchine del fango contro l'avversario politico. Questo è un uso intollerabile della televisione pubblica. Ma stasera si è andati addirittura oltre, ...

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – "Purtroppo non è la prima volta che trasmissioni come Report si traducono in vere e proprie macchine del fango contro l'avversario politico. Questo è un uso intollerabile della televisione pubblica. Ma stasera si è andati addirittura oltre, mandando in onda pettegolezzi volgari e calunnie vergognose su Forza Italia, mentre sono in corso le operazione di voto in aree importanti del Paese. Offendere la memoria del presidente Berlusconi è un esercizio indegno della professione giornalistica, farlo ad urne aperte è ancor più incompatibile con il carattere del servizio pubblico. Chiederò che i responsabili siano immediatamente convocati in commissione di Vigilanza per rispondere di quanto accaduto". Lo afferma Andrea Orsini, deputato di Forza Italia e componente della commissione di Vigilanza Rai.