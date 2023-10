Rai: parlamentari Pd Vigilanza, 'crollo spettatori risultato di tv sovranista meloniana'

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Il crollo degli spettatori dei programmi Rai è il risultato di una tv sovranista, di stampo meloniano. Una tv pubblica politicizzata e lottizzata che la presidente Meloni ha trasformato in un'appendice del partito. Questa tv non fa un servizio al Paese, ...

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – "Il crollo degli spettatori dei programmi Rai è il risultato di una tv sovranista, di stampo meloniano. Una tv pubblica politicizzata e lottizzata che la presidente Meloni ha trasformato in un'appendice del partito. Questa tv non fa un servizio al Paese, ma al governo e chi non è gradito al governo viene cancellato, vedi il caso Fedez. il risultato sono i macrodati negativi Auditel, con conseguente superamento da parte di Mediaset". Lo dichiarano in una nota i parlamentari Pd della commissione di Vigilanza sulla Rai, che aggiungono: "La situazione preoccupa alquanto perché questo porterà anche un danno economico di pubblicità in un’azienda con un debito molto pesante".