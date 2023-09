Rai: Pd in Vigilanza, 'licenziamento sottotitolatrici per non udenti lascia di stucco'

Rai: Pd in Vigilanza, 'licenziamento sottotitolatrici per non udenti las...

Rai: Pd in Vigilanza, 'licenziamento sottotitolatrici per non udenti las...

Roma, 27 set (Adnkronos) - “La decisione della Rai di lasciare senza lavoro e senza stipendio sette lavoratrici del servizio di sottotitolazione dei programmi tv per non udenti è immotivata, molto preoccupante e va contrastata con determinazione. Per queste ragioni presenteremo immediat...

Roma, 27 set (Adnkronos) – “La decisione della Rai di lasciare senza lavoro e senza stipendio sette lavoratrici del servizio di sottotitolazione dei programmi tv per non udenti è immotivata, molto preoccupante e va contrastata con determinazione. Per queste ragioni presenteremo immediatamente una interrogazione parlamentare". Lo dichiarano i componenti del Partito democratico della Commissione di Vigilanza Rai.

"La decisione lascia ancor di più di stucco perché la Commissione di Vigilanza è impegnata in questi giorni proprio nella discussione del contratto di servizio, che pone grande importanza alla sottotitolazione per i non udenti quale elemento qualificante e decisivo per aprire il servizio pubblico televisivo alle persone con problemi di udito”, aggiungono gli esponenti dem.