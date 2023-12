Rai: Pd in Vigilanza, 'vergogna Musk per interrompere Schlein, subito audizione Petrecca'

Rai: Pd in Vigilanza, 'vergogna Musk per interrompere Schlein, subito au...

Roma, 16 dic (Adnkronos) – "Oggi Rainews interrompe la diretta dall’assemblea nazionale del Pd mentre si accingeva a parlare la segretaria del Partito democratico Elly Schlein per mandare l'intervento di Elon Musk. Una vergogna. Chiediamo l'audizione immediata in commissione di Vigilanza Rai del direttore Paolo Petrecca". Così i componenti del Pd in commissione di Vigilanza Rai.