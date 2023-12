**Rai: Pd, 'scuse Corsini non bastano, tv pubblica è di tutti...

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – "Le scuse del direttore dell’approfondimento giornalistico della Rai, Paolo Corsini, non sono sufficienti. Quel ‘noi di Fratelli d’Italia’ e le critiche alla segretaria del Pd, Elly Schlein sono state pronunciate ad una festa di partito, del partito della presidente del Consiglio. La Rai deve essere di tutti e chi la rappresenta pubblicamente non può esprimersi come ha fatto il direttore Corsini alla kermesse di Atreju”. Così Sandro Ruotolo, responsabile informazione della segreteria nazionale Pd.