Rai: pdl Avs, progressività per canone, cda eletto da consiglio garanzia, via comm.Vigilanza

Roma, 2 ago. – (Adnkronos) – Il canone di abbonamento Rai determinato secondo il criterio della progressività nell'imposizione fiscale generale, e l'istituzione di un Consiglio di garanzia del servizio pubblico che ha tra i propri compiti anche quello di nominare i membri del cda Rai a seguito di selezione mediante avviso pubblico. Sono i punti principali della proposta di riforma del servizio pubblico radiotelevisivo presentata oggi dall'Alleanza Verdi Sinistra presso la Sala Stampa di Montecitorio.

"La Rai è tornata per l’ennesima volta al centro del dibattito politico. L’occupazione del servizio pubblico però non è una novità né una prerogativa di questa destra per questo bisogna intervenire sui fattori che fanno della Rai territorio di caccia", spiega Nicola Fratoianni illustrando la riforma che prevede, tra l'altro, la soppressione della commissione di Vigilanza Rai le cui funzioni sarebbero assorbite dal consiglio di garanzia.

Il consiglio di garanzia previsto dalla pdl Avs è composto da 21 membri, in carica tre anni e il cui mandato non è rinnovabile: tre eletti dal Senato e tre dalla Camera, due eletti dalla Conferenza Stato-regioni, uno dall'Anci, uno dalle associazioni di artisti, uno dai produttori di contenuti, 5 eletti direttamente dagli abbonati, uno eletto dalle associazioni femminili, uno dalle associazioni rappresentative del mondo dell'istruzione e della ricerca, uno dalle associazioni e organizzazioni non governative impegnate nella lotta alle mafie, uno dalle associazioni e organizzazioni non governative ambientaliste, e un membro eletto dalle associazioni e organizzazioni non governative impegnate nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

L’informazione, dice Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato Avs, "è un bene pubblico comune essenziale per la qualità della nostra democrazia. La destra sta occupando la Rai, caccia Saviano… noi vogliamo dare una risposta forte: prima di tutto pluralismo e la democrazia e dare una risposta alle grandi questioni tematiche che ci sono nella società, transizione ecologica, democrazia e difesa dei diritti".