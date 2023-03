Rai: Pozzolo (FdI), 'Annunziata inaccettabile e cafona ma coerente su difesa utero in affitto'

Roma, 21 mar (Adnkronos) - "Lucia Annunziata, difendendo in tv l’abominio dell’utero in affitto esprime una sua posizione perfettamente coerente con la sua storia legata a un’ideologia antiumana come il marxismo, che vede nell’essere umano non una persona ma un agglomera...

Roma, 21 mar (Adnkronos) – "Lucia Annunziata, difendendo in tv l’abominio dell’utero in affitto esprime una sua posizione perfettamente coerente con la sua storia legata a un’ideologia antiumana come il marxismo, che vede nell’essere umano non una persona ma un agglomerato di cellule utili alla produzione”. Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo.

“Comprendo che ci sia chi è d’accordo con questa pratica che sfrutta le donne più povere come se fossero delle macchine: è orripilante ma esiste. Quello che invece non è accettabile perché non professionale – prosegue Pozzolo – è che Lucia Annunziata utilizzi una trasmissione della televisione pubblica per sbeffeggiare in modo cafone un Ministro della Repubblica che non condivide le idee della giornalista e l’intero Parlamento che ha votato contro alcune follie gender".

"L’utero in affitto è una schiavitù crudele: qualcosa che offende la dignità della donna, del figlio e dell’intera società. Perché la vita umana è sacra dal concepimento fino alla morte naturale e non deve essere oggetto di commercio o di manipolazione”, conclude.