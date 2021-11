Roma, 2 nov. (Adnkronos) – "In queste ore ricevo l’ennesimo attacco di Report. Non il primo, non l’ultimo. Per giudicare questa trasmissione mi bastano queste parole del conduttore Ranucci ieri: la terza dose è il business delle case farmaceutiche. Il vaccino non è un business, il vaccino per me è la salvezza dal coronavirus.

Report non fa servizio pubblico, tutto qui". Così Matteo Renzi su Fb postando un video dalla trasmissione Report di lunedì sera.