Rai: Romano-De Luca (Pd), 'garantire diretta regata repubbliche marinare'

Roma, 29 mag (Adnkronos) – "Auspichiamo che la RAI possa garantire anche quest’anno, così com’è accaduto per le precedenti edizioni, la diretta televisiva della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare d’Italia che si svolgerà domenica 5 giugno ad Amalfi”. Lo dichiarano i deputati Pd Piero De Luca, vice presidente del gruppo alla Camera, e Andrea Romano, membro della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai.

"Una manifestazione che da decenni celebra la grande tradizione marinara italiana e che raccoglie un’eredità storica e culturale profondamente radicata nel nostro Paese, il cui rilancio è tanto più importante oggi dopo il biennio della pandemia e all’avvio di una stagione turistica che mostra forti segni di vitalità", aggiungono.

"Anche per questo, come è stato sottolineato dai Sindaci dei quattro Comuni coinvolti e dallo stesso Presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza in una lettera inviata ai vertici della Rai, riteniamo che sarebbe un errore interrompere proprio quest’anno la consolidata consuetudine della diretta televisiva della Regata storica anche in considerazione della sua perfetta coerenza con il mandato affidato dal contratto di servizio al Servizio Pubblico Radiotelevisivo”, concludono i due deputati del Pd.