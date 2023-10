Rai: Ronzulli, 'gravissimo servizio Report che offende Berlusconi ed Fi a urne aperte'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - “È gravissimo che ad urne aperte per le elezioni suppletive per il Senato, e per il rinnovo dei Consigli provinciali e regionali del Trentino Alto Adige, per le elezioni comunali a Foggia ed in altri comuni, Report abbia mandato in onda una puntata che offend...

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “È gravissimo che ad urne aperte per le elezioni suppletive per il Senato, e per il rinnovo dei Consigli provinciali e regionali del Trentino Alto Adige, per le elezioni comunali a Foggia ed in altri comuni, Report abbia mandato in onda una puntata che offende la memoria del presidente Berlusconi e la sua creatura politica: Forza Italia. Gli ultimi trent’anni sembrano non aver insegnato nulla. L’utilizzo politico del servizio pubblico televisivo, che per definizione dovrebbe essere terzo, non è mai riuscito a cambiare l’orientamento degli elettori. Anzi, al contrario, ha sempre rafforzato il presidente Berlusconi e il partito". Lo afferma la capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.

"Sappiamo che i regolamenti Agcom non lo impediscono, ma è una questione di etica professionale e di opportunità che andrà approfondita. Appare davvero sorprendente -aggiunge l'esponente azzurra- che questo accada prevalentemente e quasi esclusivamente nei confronti di Forza Italia prima di ogni scadenza elettorale".