Rai: Ruotolo-Graziano (Pd), 'da Meloni epurazione, governo fa il pieno di poltrone'

Roma, 8 mag (Adnkronos) – "Con le dimissioni dell’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, il governo Meloni ha raggiunto il suo obiettivo: fare il pieno di poltrone in Rai". Lo dicono Sandro Ruotolo, responsabile Informazione, cultura e memoria nella segreteria del Pd e Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione parlamentare di Vigilanza Rai.

"Lo ha fatto approvando un decreto contra personam per accelerare il valzer di nomine e cambiare la narrazione della più grande azienda culturale e informativa italiana. Dov’era l’urgenza di azzerare e di nominare i nuovi vertici? Nei conti? Negli ascolti? No. L’unico scopo era quello di epurare una buona gestione per far spazio ai loro uomini”, proseguono.

“Per essere chiari la consideriamo un’epurazione a scopi politici. Faremo di tutto per difendere libertà e autonomia della più grande azienda culturale italiana. Perché a un anno dalla scadenza degli organi e dopo aver approvato il bilancio qualche giorno fa all’unanimità di fatto costringono l’Amministratore delegato alle dimissioni -aggiungono Ruotolo e Graziano-. Noi ci opporremo alla occupazione di tutti gli spazi che sta agendo la maggioranza e difenderemo il pluralismo e la libertà dell’informazione. Bisogna procedere con la riforma della governance. L’esecutivo deve fare un passo indietro. La Rai è un bene di tutti. Dobbiamo difendere il servizio pubblico da chi, all’interno della stessa maggioranza, lo vuole privatizzare”.