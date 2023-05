Rai: Ruotolo (Pd), 'con nomina Sergio governo mette in discussione pluralismo'

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “L’avevano detto e lo hanno fatto. La decisione del Consiglio dei ministri di indicare Roberto Sergio come sostituto di Carlo Fuortes nel ruolo di amministratore delegato della Rai è la conferma della volontà di imprimere il monocolore nell’azienda culturale e informativa più importante del nostro Paese”. Lo ha dichiarato Sandro Ruotolo, responsabile dell’informazione per il Partito Democratico.

“Come Partito Democratico ci opporremo a questo disegno che mette in discussione il pluralismo, l’articolo 21 della nostra Costituzione. Il servizio pubblico della Rai è di tutti e non può essere appannaggio dell’esecutivo. Si vociferano lenzuolate di nomine e di conduttori mandati via. Cosa vogliono che diventi il nostro Paese? Un’unica voce, quella di chi governa? Noi non ci stiamo!”.