Rai: Ruotolo (Pd), 'tracollo ascolti Tg fallimento Telemeloni'

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – "Prendiamo atto e ci dispiace veder ridotto così quello che una volta era il servizio pubblico di tutti e per tutti e che oggi è un triste megafono del partito della presidente Giorgia Meloni. Fa male assistere al tracollo degli ascolti dei telegiornali della Rai. Un fallimento su tutta la linea, un disastro vero e proprio per Telemeloni. L’Europa è stata severa con l’Italia mettendo in evidenza la crisi dello Stato di diritto. Prima realizzeremo la riforma della governance di viale Mazzini, rendendo la Rai libera e indipendente, meglio sarà per il nostro Paese”. Così Sandro Ruotolo, europarlamentare e responsabile Informazione nella segreteria nazionale del Pd.