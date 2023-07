Rai: Sbardella (Fdi), 'Saviano indifendibile, vertici tv pubblica hanno fatto bene'

Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Non si può utilizzare la commissione Antimafia per difendere Roberto Saviano escluso dai palinsesti della Rai. Per le questioni che riguardano il servizio pubblico la commissione in cui si discute è quella di Vigilanza. Evidentemente nel Pd hanno fatto...

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – "Non si può utilizzare la commissione Antimafia per difendere Roberto Saviano escluso dai palinsesti della Rai. Per le questioni che riguardano il servizio pubblico la commissione in cui si discute è quella di Vigilanza. Evidentemente nel Pd hanno fatto confusione. Nel merito le decisioni dei vertici Rai sono assolutamente condivisibili sia per la scelta su Saviano, indifendibile, sia per le nomine delle vicedirezioni dei tg che smentiscono categoricamente le accuse di occupazione meloniana del servizio pubblico". Lo ha detto Luca Sbardella, deputato di Fratelli d’Italia e menbro della commissione di Vigilanza Rai.