Rai: scambio Annunziata-Prodi, 'ci siamo divertiti' e il Prof 'no, ci divertiremo...'**

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – "Che applausone per Prodi, sembra un raduno di reduci…". Lucia Annunziata esordisce così dal palco del Festival di Trento con Romano Prodi sul palco. "Vedo Giovanna Melandri in platea… Ci siamo divertiti in Rai", dice Annunziata. E Prodi interviene: "No, ci siamo divertiti: ci divertiremo…".