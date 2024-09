Rai: Schlein indicherà linea dopo gruppi, cresce ipotesi non voto**

Roma, 25 set. (Adnkronos) - La questione verrà portata nella riunione dei gruppi di Camera e Senato convocata in serata e solo dopo il confronto con i parlamentari, Elly Schlein indicherà la posizione del Pd sul voto domani in aula per i consiglieri del Cda Rai. Questo il quadro, si fa...

Roma, 25 set. (Adnkronos) – La questione verrà portata nella riunione dei gruppi di Camera e Senato convocata in serata e solo dopo il confronto con i parlamentari, Elly Schlein indicherà la posizione del Pd sul voto domani in aula per i consiglieri del Cda Rai. Questo il quadro, si fa sapere dal Nazareno, dopo un incontro nel primo pomeriggio tra la segretaria, i membri dem della Vigilanza Rai e i capigruppo.

In Transatlantico, però, l'epilogo della vicenda viene dato ormai per assodato: la conferma della linea 'aventiniana' della segretaria ovvero il non voto. Nonostante M5S e Avs abbiano fatto sapere che, al contrario, domani saranno in aula per votare. E nonostante un cambio di rotta sia stato caldeggiato trasversalmente da diversi parlamentari dem. "In ogni caso, sembra ormai troppo tardi per un'inversione di marcia e credo che questa sarà la valutazione che faranno anche i gruppi stasera", la previsione di un deputato Pd.

A meno di una svolta in corso d'opera e la decisione di sostenere un candidato proposto magari da un'altra forza politica. Come Roberto Natale, sostenuto da Avs. Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli stanno sollecitando un confronto per trovare una posizione condivisa. "Lanciamo un appello alle opposizioni: incontriamoci al più presto per discutere insieme con l'obbiettivo di arrivare ad una posizione condivisa".