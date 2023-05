Rai: Speranzon (Fdi), 'bene addio Fazio, ora tv pubblica torni al suo ruolo'

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - “L’uscita dalla Rai di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto non può che essere una buona notizia. Una coppia che di fatto ha condotto la trasmissione ‘Che tempo che fa’ in modo propagandistico, non garantendo quell’imparzialità che...

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “L’uscita dalla Rai di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto non può che essere una buona notizia. Una coppia che di fatto ha condotto la trasmissione ‘Che tempo che fa’ in modo propagandistico, non garantendo quell’imparzialità che in Rai deve essere d’obbligo. In più va fatta una considerazione, secondaria ma non irrilevante, sui costi di quella trasmissione, davvero troppo esorbitante. Parliamo di una cifra che si aggira oltre i 18 milioni l’anno, una somma pagata dagli italiani per assistere ad un programma politicamente orientato. Bene dunque l’addio del duo Fazio Littizzetto, adesso, con il nuovo corso che sta per iniziare, contiamo di rendere giustizia agli italiani con programmi che siano solo al servizio del pubblico”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Raffaele Speranzon, componente della commissione di Vigilanza Rai.