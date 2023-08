Rai: Speranzon (Fdi), 'da Report crociata di falsità contro Urso'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Esprimo il mio pieno sostegno al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che oggi, durante l'audizione in commissione di Vigilanza Rai, ha affrontato la questione del 'caso Report' che lo vede al centro di una serie di episodi di perse...

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "Esprimo il mio pieno sostegno al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che oggi, durante l'audizione in commissione di Vigilanza Rai, ha affrontato la questione del 'caso Report' che lo vede al centro di una serie di episodi di persecuzione. Il ministro ha ricostruito, in modo puntuale, quanto avvenuto a partire dal 29 maggio, giorno in cui la Rai ha mandato in onda una puntata diffamatoria nei suoi confronti, cui è seguita subito una denuncia di Urso alla procura di Roma". Lo dichiara Raffaele Speranzon, senatore di Fratelli d'Italia e componente della commissione di Vigilanza Rai.

"Il servizio pubblico – continua -, non pago dell’accaduto, due mesi dopo decide di mandare in onda la seconda replica e poco dopo, la terza. Ovviamente senza dar conto delle denunce tantomeno delle querele ricevute". "Questa non è finzione cinematografica ma una crociata di falsità messa in campo, reiteratamente, da una trasmissione d’inchiesta che dovrebbe fornire un servizio di qualità rivolto ai cittadini italiani e non una campagna diffamatoria contro una singola persona. Siamo di fronte a una persecuzione mediatica inaccettabile e i responsabili dovranno pagarne le conseguenze", conclude Speranzon.