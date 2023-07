Rai: Speranzon (Fdi), 'Giorgetti conferma impegno governo su canone e servizio pubblico'

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – "L’audizione in Vigilanza Rai del ministro Giorgetti ha indicato con chiarezza che questo governo intende rilanciare il ruolo del servizio pubblico della Rai. Altro che tagli come avevano inutilmente denunciato le opposizioni, piuttosto si torna a investire in Rai per migliorare la qualità dell’informazione e il pluralismo stesso, che proprio in questi ultimi anni con la sinistra al governo aveva conosciuto una paurosa involuzione. E centrale in questa strategia di rilancio e investimento è il canone, che come ha assicurato il ministro Giorgetti non sarà abolito, ma piuttosto potrà essere rivisto nella modalità di riscossione legandolo non più alla bolletta elettrica ma alle utenze telefoniche. Quello che chiedeva Fratelli d’Italia e cioè che le risorse del canone siano utilizzate completamente, perché i grandi player internazionali delle news sono sempre più competitivi e aggressivi nelle loro strategie, e la Rai per poter competere alla pari ha bisogno di risorse e investimenti". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Raffaele Speranzon, componente della commissione Vigilanza Rai.