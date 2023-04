Rai: Verducci (Pd), 'contro Vianello attacco grave e scorretto'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – "L'attacco del direttore di Radio Rai Roberto Sergio contro il direttore di Radio uno Andrea Vianello è molto grave. Vianello ha fatto il suo dovere di giornalista. Ha dato una notizia, riportata con grande evidenza da tutte le testate giornalistiche Radio televisive, web e della carta stampata, ovvero il fatto dei vergognosi manifesti affissi contro la presidente Meloni, il presidente La Russa, i ministri Valditara e Piantedosi". Lo dice il senatore Francesco Verducci, componente della commissione di Vigilanza Rai.

"Manifesti vergognosi. Ma dovevano essere ignorati? Nessuno lo ha fatto. Dovrebbe farlo la Rai? Al contrario, la Rai, il servizio pubblico, è tenuta a riportare quanto avviene, in modo che la pubblica opinione possa esprimere un giudizio critico dei fatti -aggiunge Verducci-. L'informazione è cronaca dei fatti. Anche di quelli politicamente vergognosi, come in questo caso. Andrea Vianello ha fatto il suo dovere in maniera irreprensibile. L'attacco di Roberto Sergio nei suoi confronti è invece assolutamente grave e ingiustificato, dimostra in questo modo di non svolgere correttamente il ruolo che ricopre".