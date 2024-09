Rai: voto consiglieri Cda divide opposizioni, Pd (con Iv) per Aventino, M5S e Avs in aula*

Roma, 25 set. (Adnkronos) - Il pomeriggio non ha avvicinato le opposizioni che si apprestano, a meno di novità last minute, a presentarsi divise all'appuntamento di domani in Parlamento per il voto sui consiglieri del Cda Rai. In serata Elly Schlein riunirà i gruppi Pd di Camera e...

Roma, 25 set. (Adnkronos) – Il pomeriggio non ha avvicinato le opposizioni che si apprestano, a meno di novità last minute, a presentarsi divise all'appuntamento di domani in Parlamento per il voto sui consiglieri del Cda Rai. In serata Elly Schlein riunirà i gruppi Pd di Camera e Senato e l'orientamento resta quello dell'Aventino. Insomma, non partecipare al voto. Se questa sarà la decisione del Pd, anche Italia Viva non sarà in aula. "Ci atteniamo al patto che abbiamo siglato", si rimarca da Iv.

M5S e Alleanza Verdi e Sinistra invece voteranno i nuovi consiglieri. I parlamentari 5 Stelle hanno bocciato la "suggestione" dell'Aventino in quanto "appare contrario all'interesse pubblico lasciare il Cda nelle mani dei soli consiglieri designati dalle forze di maggioranza". Quindi l'annuncio di Avs: "Oggi con l'incardinamento dei disegni di legge sulla riforma del servizio pubblico, abbiamo ottenuto il risultato, è quanto era stato chiesto da tutte le opposizioni. Domani saremo in aula". I 5 Stelle sarebbero per la conferma dell'uscente Alessandro Di Majo, mentre Avs potrebbe indicare Roberto Natale.

Si profila dunque una frammentazione delle opposizioni domani in aula. All'interno dello stesso Pd la partita non è semplice. Diversi parlamentari, di diverse aree politiche dem, hanno sollecitato in questi giorni un cambio di rotta rispetto all'Aventino. Ma stasera, a quanto assicurano fonti parlamentari, non dovrebbero esserci scarti nell'assemblea dei gruppi sulla linea del non voto. Una posizione che suscita stupore nella maggioranza: "Rispetto tutte le posizioni -osserva il forzista Raffaele Nevi- ma l'Aventino è sbagliato perchè noi abbiamo dato ampia disponibilità sulla riforma della Rai. Non capisco. Nel frattempo che si fa la riforma, dobbiamo far funzionare la Rai". Quella 'TeleMeloni', è il ragionamento tra i dem, a cui la segretaria Schlein non vuol dare legittimazione alcuna.