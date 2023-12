Rai: Zan (Pd), 'Corsini incompatibile con servizio pubblico, vertici pretendano dimissioni'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Corsini non può restare un minuto in più in RAI. Ieri sera ad Atreju ha scelto di fare politica, attaccando Elly Schlein come dirigente di Fratelli d’Italia, ruolo incompatibile come dirigente del servizio pubblico. I vertici Rai pretendano le su...

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – "Corsini non può restare un minuto in più in RAI. Ieri sera ad Atreju ha scelto di fare politica, attaccando Elly Schlein come dirigente di Fratelli d’Italia, ruolo incompatibile come dirigente del servizio pubblico. I vertici Rai pretendano le sue dimissioni o la degenerazione dell’Azienda in TeleMeloni sarà certificata." Così su X Alessandro Zan, componente della segreteria nazionale del Pd.