Colpita la cittadina dell'oblast di Kiev a 50 chilometri dalla capitale e raid aereo russo su Makariv: 13 morti in un panificio colpito dai razzi

La cintura di ferro e fuoco intorno alla capitale dell’Ucraina ormai offre solo scene di orrore: un raid aereo russo sulla cittadina di Makariv ha fatto 13 morti in un panificio colpito dai razzi. Secondo i media ucraini in quella struttura lavoravano almeno 30 persone e la conta delle vittime potrebbe essere ancora tragicamente provvisoria.

Raid aereo russo su Makariv, cinque feriti tratti in salvo

Quel che pare certo, secondo un lancio del Kyiv Independent, è che non meno di cinque persone sarebbero state tratte in salvo dal cumulo di macerie in cui i velivoli militari russi, pare gli “ogni tempo” Su-34, hanno ridotto il panificio. La città nell’Oblast di Kiev a crica 50 chilometri dalla capitale è stata sottoposta ad un intenso bombardamento fin dalle ore della sera del 7 marzo. Secondo i media territoriali ed alcuni embedded britannici della Bbc sarebbero state usate bombe a caduta libera, vale a dire munizioni non “selettive”, sempre a tener conto del concetto molto aleatorio della selettività di un ordigno, anche teleguidato.

Bombe a caduta libera sul panificio

Questo spiegherebbe in maniera tragica il fatto che fra gli obiettivi ci sarebbe stato un panificio industriale, non esattamente un target militare. Purtroppo le operazioni di soccorso sono andate avanti fino alle prime ore del mattino di oggi, 8 marzo, anche con mezzi di movimento terra e i lanci delle agenzie non danno per ora il ritrovamento di altri superstiti di quel raid.