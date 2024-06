Raid di Israele su scuola Unrwa a Gaza, secondo Hamas 27 morti

Milano, 6 giu. (askanews) - Le forze di difesa israeliane hanno reso noto di avere effettuato un attacco mirato su un complesso che sarebbe stato utilizzato da Hamas all'interno di una scuola dell'Unrwa nel centro di Gaza, adottando allo stesso tempo ampie precauzioni per ridurre i danni ai civili. ...

Milano, 6 giu. (askanews) – Le forze di difesa israeliane hanno reso noto di avere effettuato un attacco mirato su un complesso che sarebbe stato utilizzato da Hamas all’interno di una scuola dell’Unrwa nel centro di Gaza, adottando allo stesso tempo ampie precauzioni per ridurre i danni ai civili.

Secondo il movimento estremista palestinese, almeno 27 persone sono state uccise in quello che ha definito un “massacro” israeliano.

“Aerei da combattimento hanno condotto un attacco mirato su un complesso di Hamas incorporato all’interno di una scuola dell’Unrwa nella zona di Nuseirat”, ha affermato l’esercito in una nota, aggiungendo che diversi terroristi sono stati “eliminati”.

L’IDF ha affermato che il complesso è stato utilizzato dai membri della forza d’élite Nukhba di Hamas che hanno preso parte al massacro del 7 ottobre in Israele, in cui circa 1.200 persone sono state uccise e 251 prese in ostaggio.

Sul fronte diplomatico, intanti, fonti di Hamas hanno espresso pessimismo riguardo alla possibilità di raggiungere un accordo di cessate il fuoco a Gaza e per il rilascio degli ostaggi con Israele; secondo le fonti, lo Stato ebraico si opporrebbe alla proposta avanzata dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Il canale saudita Asharq News riferisce che Israele sarebbe disposto ad attuare solo la prima fase della proposta, mantenendo la possibilità di riprendere i combattimenti con il suo esercito ancora a Gaza. dell’accordo nella sua interezza.