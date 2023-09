Raimondi (Raimondi Spa): "Va riconosciuta la figura professionale del posatore"

Roma, 28 set. (Adnkronos) - Dall'inizio del Novecento la famiglia Raimondi è attiva nel campo della posa, prima come maestri piastrellisti, poi - con la fondazione della società nel 1960 - nella produzione di macchine studiate appositamente per migliorare la qualità e la pr...

Roma, 28 set. (Adnkronos) – Dall'inizio del Novecento la famiglia Raimondi è attiva nel campo della posa, prima come maestri piastrellisti, poi – con la fondazione della società nel 1960 – nella produzione di macchine studiate appositamente per migliorare la qualità e la produttività del lavoro, limitando nel contempo la fatica richiesta al posatore piastrellista. "Abbiamo portato novità – commenta Marco Raimondi Direttore Generale Raimondi Spa – ma ritengo che la conferma sia nell'insieme di novità che questa fiera porta nel settore a livello internazionale. Viene rappresentata la ceramica in prima istanza, l'arredo bagno, tutti i prodotti correlati all' installazione, posa di ceramica: è l'insieme di tante novità in tutti questi settori che crea quel vantaggio competitivo, quell'eccellenza che rende questo evento attrattivo a livello internazionale anno,dopo anno".

Attualmente la Raimondi S.p.A. si pone come azienda leader nel proprio settore a livello mondiale, esportando una larga parte della propria produzione. "Il made in Italy – prosegue Raimondi – è anche l'approccio dell'azienda italiana nella customer service, le aziende non sono fatte unicamente di prodotto, che è un'eccellenza, ma è la qualità del personale, del Management che rende il made in Italy un'eccellenza".

Raimondi Spa è Socio Fondatore di Assoposa, una delle grandi aziende che hanno deciso di dare il proprio supporto all'associazione sin dal momento della sua costituzione. "Una bella stoffa senza un buon sarto non diventerà mai un buon abito – conclude Raimondi – il posatore è una figura professionale importantissima nella filiera che nasce dalle materie prime e si conclude con un edificio. La qualità dei posatori italiani è elevatissima, tuttavia sarebbe opportuno che vi fosse anche un riconoscimento professionale del posatore, perché il committente che vuole essere tranquillo di avere sia il risultato tecnico che funzionale perfetto, saprebbe a chi rivolgersi senza dubbi. In un mercato deregolamentato come quello attualmente in Italia diventa più difficile avere la certezza di rivolgersi a figure professionali che poi possono compiere il lavoro in maniera impeccabile, è il motivo che ha portato la nascita di Assoposa che oggi compie 10 anni, quindi un processo che cerca di sensibilizzare la filiera verso a questa figura chiave che è il posatore".