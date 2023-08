Spuntano nuovi dettagli sulla lite tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Sembra che i due abbiano avuto una discussione molto accesa in un locale della Sardegna, tanto che la ballerina di Amici sarebbe andata via da sola.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca: spuntano i dettagli sulla lite

Da giorni si parla di una presunta crisi tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Secondo i beninformati, i due stanno vivendo un periodo difficile, che potrebbe mettere nuovamente a rischio il loro matrimonio. Nelle ultime ore, Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione su una lite che sarebbe andata in scena in Sardegna, precisamente in un locale di Villasimius.

Lite Todaro-Tocca: lei se n’è andata al buio

La Marzano ha condiviso con i fan un messaggio ricevuto da una fan. Quest’ultima ha raccontato di essere capitata a cena nel Ristorante Il Ranch di Villasimius e di aver assistito ad una lite tra Raimondo e Francesca. Si legge:

“leri mi trovavo a Villassimius, precisamente nel ristorante Il Ranch. C’era Todaro con la Tocca che cenavano con amici. Proprio mentre andavo via ho notato che lei parlava animatamente con lui, ancora seduti nel tavolo. (…) Mentre andavamo via abbiamo trovato in strada la Tocca che camminava da sola in piena carreggiata. È andata via da sola, camminando al buio in mezzo alla strada”.

La Storia ambigua di Francesca Tocca

Al momento, Todaro e la Tocca non hanno commentato le voci sulla presunta lite, ma Francesca ha condiviso una Instagram Stories che suona come una conferma. La ballerina professionista di Amici ha postato una pagina del libro Il quadro mai dipinto di Massimo Bisotti, dove ha sottolineato alcune frasi che sembrano non lasciare spazio a dubbi: