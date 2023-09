Crisi archiviata per Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Il professore di ballo di Amici e la ballerina professionista hanno condiviso una foto che non lascia spazio a dubbi: sono insieme, a letto, nudi.

Dopo aver trascorso un’estate turbolenta, Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono riusciti a superare la crisi. La ballerina professionista di Amici ha condiviso su Instagram una foto chiara, che la ritrae a letto con il marito. “Ciao Scemo“, ha scritto a didascalia dello scatto bollente.

Nella foto condivisa da Francesca per scacciare le voci di crisi sul suo matrimonio, si vede Raimondo a letto, nudo, coperto dal lenzuolo. La Tocca, invece, è seduta, con il seno coperto dalle braccia e dai capelli. I due sembrano usciti da una notte di passione e sono riusciti nell’intento di far emozionare i fan.

Adesso che la crisi è superata, Raimondo Todaro e Francesca Tocca si preparano per tornare ad Amici. Lui nei panni di professore di ballo, lei in quelli di ballerina professionista. Qualche giorno fa, ospite di Verissimo, il prof del talent ha parlato così del rapporto con sua moglie:

“Va tutto bene. Siamo birichini. Ci amiamo tanto, come in tutte le coppie ci sono alti e bassi. Quest’estate abbiamo avuto una discussione in un ristorante. Siccome Francesca è molto impulsiva, si è alzata per schiarirsi le idee e il giorno dopo hanno detto che abbiamo litigato. Però litigano tutte le coppie del mondo. Se sono geloso di lei? Lei non mi ha mai dato modo di esserlo. Se mi dà modo, sono gelosissimo, sono siciliano”.