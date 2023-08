Matrimonio nuovamente al capolinea per Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Stando a quanto sostengono i beninformati, i due sono tornati dalla Sardegna e si sono lasciati, lui è addirittura tornato in Sicilia da solo.

Da giorni, ormai, si parla di una presunta crisi di coppia tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. I due, tornati insieme nell’autunno del 2021 dopo qualche mese di lontananza, sembravano andare d’amore e d’accordo. Eppure, deve essere successo qualcosa che li ha spinti a dirsi nuovamente addio. Secondo i beninformati, si sono lasciati e lui è tornato in Sicilia da solo.

Ad aggiungere qualche dettaglio in più è stato il settimanale NuovoTv. Secondo la rivista, la rottura sarebbe arrivata a causa della forte gelosia di Francesca nei confronti di Raimondo.

Sul settimanale di Riccardo Signoretti si legge:

“Secondo i sussurri più accreditati il motivo è la gelosia. Questa volta a “peccare” sarebbe stato Raimondo Todaro. Si dice che lei si sia arrabbiata con Raimondo perché ha percepito che lui provava nuovamente interesse per una vecchia fiamma. Ed è circolato il nome di Sara Arfaoui, la showgirl italiana di origini algerine ex valletta del quiz L’eredità di Raiuno, con cui Raimondo avrebbe avuto una storia in passato. Il ballerino si era fatto vedere molto vicino alla valletta ed era stato sorpreso dai fotografi. Ma è una storia vecchia. Sara Arfaoui, che non è più la valletta dell’Eredita, è felicemente sposata con uno dei campioni di calcio del Barcellona, il tedesco Ilkay Gündogan, da pochi mesi è diventata mamma di un bimbo, vive per lo più in Spagna, e dunque le voci di un ritorno di fiamma con Todaro sono infondate. «Se non è Sara Arfaoui la causa della nuova crisi tra Raimondo e la compagna, deve esserci qualcos’altro o forse qualcun’altra…», sussurrano negli ambienti della televisione. Chi è vicino a Raimondo riferisce: «Lui è arrabbiato, si sente accusato di qualcosa che non sta né in cielo e né in terra». D’altro canto, lei sembra molto delusa”.