Raimondo Todaro fuori da Amici 2023? Il professore di ballo ha vuotato il sacco, facendo ben sperare i fan.

Raimondo Todaro è fuori da Amici 2023? Il professore di canto, arrivato nel talent di Maria De Filippi proprio quest’anno, potrebbe levare le tende oppure restare e proseguire la sua carriera in casa Mediaset: queste sono le opzioni. Che cosa ha da dire in merito il diretto interessato?

Entrato nella grande famiglia di Amici da quest’anno, Raimondo Todaro ha riscosso un grande successo. Veniva da Ballando con le Stelle, dove vestiva i panni di insegnante, ma le sue apparizioni davanti alle telecamere erano limitate alle esibizioni in puntata e a qualche altro piccolo momento. Con il talent di Canale 5, invece, si è fatto conoscere meglio e i telespettori hanno apprezzato la sua anima. E’ sempre pronto ad ascoltare gli allievi e, quando serve, a difenderli.

Intervistato da SuperGuida Tv, Raimondo ha parlato di Amici 2023: è fuori oppure sarà ancora in squadra?

Todaro ha dichiarato:

Raimondo, com’è normale che sia, non può rilasciare molte dichiarazioni in merito alla prossima stagione del talent.

Eppure, le sue parole fanno ben sperare. Probabilmente, ha già parlato con Maria De Filippi del suo ruolo, ma, per ora, non possiamo sapere di più.

Anche se durante le dirette di Amici si scontra spesso con Alessandra Celentano, a telecamere spente il loro rapporto è ottimo. Ospite di Verissimo, Raimondo ha raccontato:

“Sai Silvia, in realtà io con Alessandra abbiamo un rapporto splendido. Poi quando inizia la puntata non so cosa succede. Vuoi che comunque attacca i miei ragazzi e io li difendo a prescindere. A mio avviso alcune volte esagera. Ma ti assicuro che finita la puntata abbiamo un rapporto ottimo. Assicuro che ci vogliamo bene. Magari anche il fatto che siamo innamorati del nostro lavoro. Anche con i risultati nero su bianco non è convinta. Alcune volte è snervante. Io alcune volte non riesco a controllarmi e mi aiuta Lorella con lo sguardo”.