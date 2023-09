Ospite della prima puntata della nuova stagione di Verissimo, Raimondo Todaro ha confessato di aver avuto due tumori. Il ballerino ha affrontato il calvario della malattia oncologica durante il primo anno ad Amici.

Raimondo Todaro ha avuto due tumori

Raimondo Todaro, ospite di Verissimo, ha rivelato di aver avuto due tumori. Il ballerino professionista ha scoperto la malattia nel 2020, durante il primo anno ad Amici di Maria De Filippi come professore di ballo. Fino ad oggi, il marito di Francesca Tocca non aveva mai parlato di questo periodo della sua vita, che oggi fortunatamente è solo un brutto ricordo. Tutto è iniziato quando è stato operato per appendicite. L’intervento è durato 4 ore e, in seguito ai controlli di routine, ha scoperto di avere due tumori.

La confessione di Raimondo Todaro

Raimondo ha raccontato di aver ricevuto la brutta notizia mentre era in sala prove ad Amici con Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Ha dichiarato:

“I medici mi hanno detto che avevo due tumori. Il lavoro è stata la mia fortuna”.

Todaro si è operato e adesso sta bene. Quel periodo della sua vita, però, non lo dimenticherà mai.

Come sta oggi Raimondo?

Il professore di ballo di Amici ha sottolineato che, per il momento, sta bene, ma dovrà continuare a sottoporsi a controlli periodici. Ha dichiarato: