Raimondo Todaro ad Amici, il retroscena: il consiglio di Maria su Milly Carlucci

Raimondo Todaro ha svelato i retroscena sulla sua partecipazione ad Amici e sulla telefonata intercorsa tra lui e Maria De Filippi.

Raimondo Todaro, storico volto di Ballando con le Stelle, ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Lui stesso ha svelato che prima di accettare l’invito da parte della famosa conduttrice si sarebbe confrontato con Milly Carlucci.

Raimondo Todaro ad Amici

Raimondo Todaro, seppure in collegamento, è stato ospite di Amici di Maria De Filippi. Lo storico volto di Ballando con le Stelle ha confessato che sarebbe stata la stessa conduttrice a suggerirgli di confrontarsi con Milly Carlucci prima di accettare il suo invito nel suo famoso programma tv. “Mi ha detto di parlarne con Milly Carlucci perché non voleva mettermi in difficoltà. Lei è stata subito d’accordo e la questione si è risolta in meno di un minuto”, ha confessato Raimondo Todaro.

In merito ad una sua eventuale e futura partecipazione ad Amici di Maria De Filippi Todaro non ha escluso questa possibilità ma ha affermato di non avere ancora certezze a riguardo. In tanti dubitano che Todaro lasci Ballando con le Stelle visto il suo legame con Milly Carlucci, che di fatto lo ha lanciato al successo oltre 10 anni fa.

Raimondo Todaro: il rapporto con Francesca Tocca

Raimondo Todaro ha anche commentato il gossip riguardante il suo legame con Francesca Tocca, con cui si è definitivamente separato alcuni anni fa dopo un grande amore e l’arrivo di una figlia, Jasmine.

Il ballerino ha escluso la possibilità che lui e la collega un giorno tornino insieme: “Mi ha fatto molto sorridere. Io non ho bisogno di andare ad Amici per vedere Francesca visto che abbiamo una figlia insieme, Jasmine, e per questo ci vediamo tutti i giorni. Il nostro è un capitolo chiuso felicemente, […] ci vogliamo un gran bene”, ha confessato.

Raimondo Todaro: la vita privata

Dopo un rumor che l’ha visto protagonista insieme alla professoressa de L’Eredità Sara Arfaoui Raimondo Todaro ha dichiarato di essere single. Il ballerino è sempre stato geloso della propria privacy e negli ultimi mesi è stato costretto anche a smentire le insistenti voci riguardanti una sua presunta liaison con Elisa Isoardi. I due erano stati paparazzati insieme mano nella mano durante la loro partecipazione a Ballando con le Stelle, ma entrambi avevano più volte smentito il loro presunto coinvolgimento sentimentale. Todaro riuscirà finalmente a trovare l’amore?