Raimondo Todaro in lutto: il drammatico annuncio del professore di Amici 21

Raimondo Todaro ha pubblicato sul suo profilo Instagram un doloroso annuncio riguardante la sua piccola amica Chiara: il compianto del ballerino

Un post pieno di amarezza e dolore quello condiviso dal danzatore professionista nonché attuale professore di Amici 21 di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Raimondo Todaro, che attraverso i suoi profili social ha dato ai fan una tristissima notizia.

La sua piccola amica Chiara ci ha infatti lasciati, arrendendosi alla leucemia che l’aveva colpita tempo fa. Todaro era stato ospite pochi mesi fa della struttura monzese che aveva in cura la ragazzina. In quell’occasione, dentro la stanza d’ospedale, Raimondo aveva regalato uno piccolo momento di felicità alla giovane danzando insieme a lei.

Raimondo Todaro e l’impegno con i giovani pazienti

“Ciao Chiara, quando ho accettato il progetto del Comitato Verga l’ho fatto col cuore ma avevo una paura, una grande paura, quella di non rivedere più alcuni di voi.

Sappi che quel giorno è stato molto più speciale per me che per te. Ti porterò sempre nel cuore. R.I.P.”. Così ha dunque scritto Raimondo Todaro nel suo post su Instagram, a corredo di uno scatto in cui lo si vede appunto in un passo di danza con la giovane amica appena scomparsa.

Grazie dunque all’ex insegnante di Ballando con le Stelle, la musica e la danza sono potute entrare nelle stanze dei troppo giovani pazienti del Centro Maria Letizia Verga a Monza, punto di riferimento italiano per la ricerca, la cura e l’assistenza dei bambini malati di leucemie e linfomi.