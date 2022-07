Raimondo Todaro: “Milly? I rapporti non li abbiamo chiusi benissimo”

Raimondo Todaro ha svelato come starebbero veramente le cose tra lui e Milly Carlucci.

Raimondo Todaro ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sul suo addio a Ballando con le stelle e sul suo approdo a Amici di Maria De Filippi. Il ballerino ha anche svelato come starebbero le cose oggi tra lui e Milly Carlucci.

Raimondo Todaro: il rapporto con Milly Carlucci

I rapporti tra Raimondo Todaro e Milly Carlucci non si sarebbero interrotti per il meglio – stando a quanto ha rivelato il ballerino – dopo il suo addio a Ballando con le stelle. “Milly mi ha cresciuto, non posso non avere un bel ricordo, tutto che che comunque so fare lo devo a lei, a Ballando, a tutta la famiglia della Rai. Mi è dispiaciuto che quando abbiamo chiuso i rapporti non li abbiamo chiusi benissimo.

Però io sono con la coscienza a postissimo, io so che lei sa, quindi mi basta quello”, ha dichiarato il ballerino. Lui e la conduttrice avevano avuto un acceso botta e risposta via social quando lui aveva annunciato via social il suo approdo ad Amici.

“Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando. Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi, è così che fanno gli amici dopo 15 anni di vita insieme.

Stamattina, con un po’ di delusione, ho visto invece il suo post”, aveva dichiarato la conduttrice, che aveva comunque augurato tutto il meglio al ballerino cresciuto all’interno dei suoi programmi tv.