RAIT88, hub strategico per la NATO

Roma, 27 dic. (askanews) – RAIT88 S.r.l., azienda italiana leader nel settore dell’ingegneria per la difesa, si presenta oggi come uno dei principali hub strategici per la NATO e per il mercato internazionale, grazie a una visione chiara: innovare per costruire il futuro. Fondata nel 1981 e con sede a Roma, RAIT88 ha consolidato la propria reputazione attraverso decenni di eccellenza tecnologica e operativa. Abbiamo parlato con Alessio Calabrò, Amministratore Delegato RAIT88:

“La caratteristica di RAIT88 è di essere la classica PMI italiana elastica, veloce e che riesce a creare prodotti su specifica del cliente innovando, andando a creare il meglio delle tecnologie che ci sono sul mercato in vari settori. La ricerca e sviluppo va vista un po’ come il motore trainante del futuro dell’azienda, perché in un mondo tecnologico, in un mondo in completa evoluzione, in continua evoluzione, se non si focalizza su ciò che succede nel mercato, su ciò che migliore il mercato, è capace che in due o tre anni uno possa trovarsi superato da altre società, dai competitor e quindi credo che sia molto importante riuscire a levare dall’attività operativa di tutti i giorni a guadagnare un po’ di tempo per poter studiare, ricercare e innovare in maniera da trovarsi sempre un po’ in anticipo sulle tecnologie emergenti”.

L’azienda partecipa attivamente a programmi di ricerca nazionali e internazionali, rafforzando il proprio ruolo di partner strategico per governi, aziende e istituti di ricerca. Questi progetti includono collaborazioni con eccellenze accademiche e scientifiche. È poi intervenuto il Prof. Stefano Bellucci, esperto INFN:

“Abbiamo per diversi anni portato avanti la ricerca sulla purificazione delle acque, immaginiamo che questo ha chiaramente delle applicazioni in campo militare, recupero di acque di fortuna in missioni particolarmente in territori disagiati, sia chiaramente in ambito civile, uno dei tre pilastri della ricerca finanziata dall’Europa è proprio questo, cioè la compatibilità ambientale, il recupero ambientale e l’acqua è uno dei problemi principali. Su questo abbiamo un progetto finanziato dall’Unione Europea con un consorzio che si chiama Acqua per Tutti, in inglese Water for All, e la Right partecipa con il suo team di ricerca attualmente nello sviluppo di nuovi materiali innovativi, sono nuovi nel senso che introducono il concetto di economia circolare, nel utilizzare materiali di recupero per fabbricare membrane che catturino e poi trasformino gli inquinanti presenti nelle acque in sostanze meno nocive o addirittura totalmente innocue”.

RAIT88 si distingue per la sua capacità unica di fornire soluzioni tecnologiche innovative, anche in assenza di documentazione tecnica attraverso il reverse engineering, oltre che alla robotica e la realtà virtuale.