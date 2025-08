Rallies in Pakistan per chiedere la liberazione di Imran Khan

Le manifestazioni in Pakistan per la liberazione di Imran Khan si intensificano, con scontri e arresti a Lahore.

Le strade del Pakistan sono state teatro di massicce manifestazioni questa settimana, in occasione del secondo anniversario della detenzione dell’ex Primo Ministro Imran Khan. Migliaia di sostenitori si sono riuniti in tutto il paese, chiedendo a gran voce la liberazione di Khan, arrestato nel maggio 2023. La situazione è particolarmente tesa a Lahore, dove oltre 200 attivisti del partito Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) sono stati arrestati durante le prime ore di martedì.

Cosa sta succedendo esattamente? Scopriamolo insieme.

Dettagli delle manifestazioni a Lahore

Secondo quanto dichiarato dal portavoce del PTI, Zulfikar Bukhari, le forze di sicurezza hanno effettuato numerosi arresti già nella notte di lunedì. Nonostante queste detenzioni, il partito ha confermato che le manifestazioni continueranno come previsto. È incredibile come Lahore, capitale della provincia del Punjab e fulcro politico del paese, si sia trasformata in un vero e proprio campo di battaglia tra attivisti e polizia. I manifestanti, armati di striscioni e slogan, hanno chiesto con forza la liberazione del loro leader.

In un clima di crescente tensione, il PTI ha condiviso un video inquietante sui social media, in cui si vede una ex candidata del partito, Rehana Dar, trascinata in un furgone della polizia. Questo episodio ha suscitato indignazione tra i sostenitori, che hanno definito l’azione della polizia come vergognosa e inaccettabile. “Un’anziana come Rehana Dar trascinata dalla polizia del Punjab è uno spettacolo disonorevole”, ha denunciato il PTI, evidenziando la brutalità delle forze di sicurezza. Ti sei mai chiesto come si sentano le persone in queste situazioni?

Il contesto politico e le reazioni

Imran Khan, ex campione di cricket e leader popolare, ha assunto la carica di Primo Ministro nel 2018, ma le sue relazioni con l’esercito, tradizionalmente potente in Pakistan, si sono deteriorate nel tempo. Questa tensione ha portato alla sua destituzione nel 2022 tramite un voto di sfiducia. L’arresto di Khan ha innescato una serie di proteste a livello nazionale, con il PTI che accusa il governo di repressione e violazioni dei diritti civili. Khan stesso ha descritto le accuse contro di lui come politicamente motivate, lamentando una campagna orchestrata contro il suo partito. La domanda è: quale sarà il futuro politico del Pakistan?

Nonostante i divieti imposti dal governo contro le manifestazioni non autorizzate, i sostenitori di Khan hanno risposto con determinazione. “Le manifestazioni si svolgeranno oggi per ordine del fondatore del PTI”, ha affermato il presidente del partito, Gohar Ali Khan. La determinazione dei manifestanti è palpabile, così come la loro volontà di sfidare le restrizioni governative. È una situazione che invita alla riflessione: fino a che punto si può spingere la libertà di espressione?

Le autorità rispondono alla situazione

In risposta alle crescenti manifestazioni, le autorità hanno intensificato le misure di sicurezza in tutto il paese. La polizia ha dichiarato che le operazioni di sicurezza sono state ampliate nelle principali città, con l’obiettivo di mantenere l’ordine pubblico. Tuttavia, i rappresentanti del PTI affermano che la loro intenzione è quella di manifestare pacificamente e non cercare conflitti. “Nessun partito politico può essere escluso dalla scena politica in Pakistan, ma un’organizzazione terroristica travestita da partito politico non è ammessa a disturbare la pace”, ha dichiarato Uzma Bukhari, portavoce del governo provinciale.

Con il PTI che continua a lottare per il suo posto nella politica pakistana, la tensione tra le forze di sicurezza e i manifestanti rimane alta. In questo momento cruciale, il futuro di Khan e del suo partito appare incerto. Riusciranno a trovare una soluzione pacifica o la situazione degenererà ulteriormente? Solo il tempo potrà dirlo.