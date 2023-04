Rally: morto il pilota irlandese Craig Breen durante dei test in Croazia

Spalato, 13 apr. - (Adnkronos) - Lutto nel mondo dei rally per la scomparsa di Craig Breen. Il pilota irlandese è morto a seguito di un incidente stradale durante i test prima del Rally di Croazia, in programma dal 20 al 23 aprile e valido come quarta prova del campionato Wrc. Come riportato ...

Spalato, 13 apr. – (Adnkronos) – Lutto nel mondo dei rally per la scomparsa di Craig Breen. Il pilota irlandese è morto a seguito di un incidente stradale durante i test prima del Rally di Croazia, in programma dal 20 al 23 aprile e valido come quarta prova del campionato Wrc. Come riportato dai media croati, l'incidente è avvenuto alle 12.40 sulla strada provinciale 2201 in località Lobor, un piccolo comune della regione di Krapina e dello Zagorje. La Hyundai i20 rally1 di Breen è finita contro un palo di legno che ha impattato la parte anteriore sinistra dell'auto. Nulla da fare per Breen, mentre il navigatore James Fulton è rimasto illeso.