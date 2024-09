Ralph Lauren inaugura la New York Fashion Week con tanti ospiti

New York, 6 set. (askanews) - Ralph Lauren inaugura la New York Fashion Week e la sua sfilata come sempre ha attratto numerose star hollywodiane e celebrities. Ci sono Jill Biden, Jude Law e Usher tra il pubblico, Naomi Campbell, Christy Turlington e Quannah Chasinghorse in passerella. Lo stilista ...

New York, 6 set. (askanews) – Ralph Lauren inaugura la New York Fashion Week e la sua sfilata come sempre ha attratto numerose star hollywodiane e celebrities. Ci sono Jill Biden, Jude Law e Usher tra il pubblico, Naomi Campbell, Christy Turlington e Quannah Chasinghorse in passerella.

Lo stilista americano nato nel Bronx classe 1939 ha scelto come location della sua sfilata fuori calendario, gli Hamptons, la località di villeggiatura più glamour degli States. Ha proposto come sempre uno stile casual ma elegante, che non fa passare inosservati.