Rama: pentito Protocollo migranti con Italia? Lo rifarei 100 volte

Milano, 13 nov. (askanews) – “Con l’Italia, l’ho detto dall’inizio, lo farei cento volte anche se cento volte lei fosse contrario. Con altri Paesi, mai. Questo l’ho detto agli altri Paesi e quando mi domandano ‘perchè?’, rispondo ‘perchè non siete l’Italia, è un problema”. Così il primo ministro albanese, Edi Rama, ha risposto quando durante il punto stampa con Giorgia Meloni gli è stato chiesto se fosse pentito del Protocollo sui migranti sottoscritto con l’Italia.

“Lei mi domanda se io mi sia pentito, ma se non si è pentito lei che fa da due anni la stessa domanda come posso pentirmi io che intanto ho fatto cento altre cose con il suo presidente del Consiglio?”, ha detto al giornalista.

“Non so dire che cosa capiranno quelli che seguiranno la sua cronaca”, ha proseguito Rama, parlando con i giornalisti al termine del Vertice intergovernativo Italia-Albania, “perchè qui si è parlato di tantissimi progetti comuni che non sono semplicemente progetti che vanno bene all’Albania, ma sono progetti che vanno bene agli italiani. Agli italiani va benissimo sapere che il progetto per l’interconnessione sottomarina va avanti e che questo vorrà dire che in tempo ragionevole potranno vedere i risultati nella loro bolletta”.