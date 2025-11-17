Ramallah contro il progetto di legge israeliano sulla pena di morte

Ramallah (Cisgiordania), 17 nov. (askanews) – A Ramallah il vice-ministro palestinese degli Esteri, Omar Awadallah, lancia un appello alla comunità internazionale contro la proposta di legge israeliana che introduce la pena di morte per i “terroristi”.

Un testo avanzato dal partito del ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, e approvato in prima lettura alla Knesset.

Le successive votazioni potrebbero trasformarlo in legge e applicarlo ai palestinesi condannati per attacchi mortali contro cittadini israeliani.

“Sono state inviate lettere ai ministri degli Esteri di tutto il mondo – ha detto Awadallah – per discutere la legge sui prigionieri e l’esecuzione dei detenuti palestinesi, e per sollecitarli ad agire rapidamente per fermare questa legge. Abbiamo inoltre raccolto, seguito e documentato testimonianze terribili, alcune delle quali sono state presentate non solo ai tribunali internazionali, ma anche a organismi come i relatori speciali e le commissioni d’inchiesta internazionali”.

“Useremo tutti gli strumenti diplomatici, giuridici e politici a nostra disposizione per portare davanti alla giustizia gli autori dei crimini di tortura contro i nostri prigionieri, dei crimini di abuso sessuale e dei casi di stupro che abbiamo documentato, e che tutte le organizzazioni in Palestina hanno già documentato. Porteremo avanti questo percorso sul piano giuridico, politico e diplomatico”, ha concluso il viceministro palestinese degli Esteri.