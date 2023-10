Ramallah, forze israeliane lanciano lacrimogeni ai manifestanti pro Gaza

Roma, 13 ott. (askanews) – Disordini a Ramallah, in Cisgiordania; le forze israeliane hanno lanciato gas lacrimogeni contro i manifestanti palestinesi scesi in piazza in solidarietà con Gaza.

Secondo il ministero della Sanità palestinese sono almeno cinque i morti nei violenti scontri con le forze israeliane. Disordini, raccontano i giornalisti della France presse, non solo a Ramallah, anche a Tulkarem, Nablus, Hebron e altre città. Per la Mezzaluna Rossa palestinese ci sono decine di feriti in molte località. Migliaia di manifestanti si sono riversati nelle strade di diverse capitali mediorientali a sostegno dei palestinesi in seguito agli attacchi aerei israeliani su Gaza come rappresaglia per l’attacco a sorpresa di Hamas del 7 ottobre scorso.